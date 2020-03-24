Коронавірус підхопили майже 100 українців

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Коронавірус в Україні поширюється попри запроваджені карантинні заходи. Наразі темпи поширення не надто швидкі, але в разі, якщо українці не дотримуватимуться карантинних обмежень, можливе суттєве ускладнення ситуації. Про це попередив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За минулу добу в Україні зафіксували 11 випадків зараження на коронавірус, зокрема, в Києві та на Тернопільщині. Впродовж сьогоднішнього дня є додатково 13 випадків у Чернівецькій області. Всі нові заражені контактували з хворими, які вже госпіталізовані. Загалом по країні зафіксовано 97 випадків коронавірусу на момент брифінгу Ляшка, який відбувся о 13.00.

Ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції — мінімум 1,5 м, мити руки і мати у доступі антисептики, — наголосив представник МОЗ.

Ляшко наголосив, що не всі громадяни правильно застосовують антисептик, і показав, як це треба робити.

Ми повинні 2,5−3 мл антисептику набризкати у долоні й після цього потерти руки упродовж 20−30 секунд. Тоді засіб подіє на мікроорганізми і віруси у нас на долонях, а після цього вже можна протерти око, якщо це необхідно, — розповів чиновник, демонструючи всі ці дії на камеру.

Окрім того, Ляшко повідомив, що в Україні наразі понад 4 тис. апаратів штучної вентиляції легень, зокрема, у відділеннях інтенсивної терапії та операційних.

Легковажно ставитися не потрібно. Весь світ сьогодні у критичному стані. Україна не є винятком, але Україна робить трошки на крок уперед у випередженні поширення епідемії на своїй території, — запевнив санітарний лікар.

На питання щодо прогнозованої кількості українців, яких спіткає зараження, Ляшко відповів, що є певні математичні алгоритми розрахунку, які свідчать про можливість різних сценаріїв розвитку ситуації: може бути 200 тис. інфікованих, а може й 1 млн. Все залежить від того, наскільки ефективно виконуватимуться карантинні обмеження в Україні, наголосив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі ігнорування киянами карантинних обмежень влада буде вимушена закрити столицю на в’їзд і виїзд, а також заборонити пересування людей містом.