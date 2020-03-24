Коронавірус у Києві: Кличко пригрозив киянам жорсткими обмеженнями у разі недотримання карантину

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Карантин у Києві триває і мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу 24 березня попередив мешканців мегаполіса про необхідність суворого дотримання усіх запроваджених обмежувальних заходів.

Якщо ситуація почне різко погіршуватися, не буде іншого вибору, окрім як посилювати обмеження: максимально обмежувати пересування людей Києвом, закривати в’їзди і виїзди зі столиці. Це все можливо, але багато чого зараз залежить від киян — якщо будете виконувати правила карантину, жорстких обмежень можна буде уникнути, — сказав Кличко.

За його словами, нині протестовано на коронавірусну інфекцію у Києві 1297 громадян. У столиці офіційно зареєстровано 28 випадків захворювання. Переважна більшість інфікованих коронавірусом киян привезли SARS-CoV-2 із закордонних поїздок.

Останніми днями в столицю спецрейсами з-за кордону прибувають десятки тисяч українців. Рішення про повернення українських громадян ухвалювало Міністерство закордонних справ України. А з проблемою потенційно інфікованих людей на вулицях і загрозою швидкого розповсюдження інфекції, столиця залишається сам-на-сам, — зауважив міський голова.

Він також закликав всі профільні держоргани долучитися до контролю за станом здоров’я осіб, які повертаються з-за кордону.

До контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів у аеропорту. Там же натовпи і черги! А також суворо інформувати людей на кордоні, що всі, хто прилетів, мають два тижні перебувати вдома на самоізоляції. І розуміти, яку нестимуть відповідальність за порушення такого зобов’язання, — зауважив Кличко.

МВС мер Києва попросив посилити контроль за дотриманням мешканцями міста обмежувальних заходів під час карантину.