Дотримання карантину можуть почати відслідковувати за допомогою мобільних операторів — Геращенкоhttps://racurs.ua/ua/n135672-dotrymannya-karantynu-mojut-pochaty-vidslidkovuvaty-za-dopomogou-mobilnyh-operatoriv-geraschenko.htmlРакурс
Поліція сьогодні почала отримувати від прикордонників в автоматизованому порядку дані щодо українців, котрих евакуйовали з-за кордону через спалах коронавірусу SARS-CoV-2.
Усі вони підписували особисті зобов’язання щодо перебування на 14-денній самоізоляції. Про це у своєму Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За словами Геращенка, десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських здійснюватимуть масову вибіркову перевірку умов дотримання карантину.
Від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавірусу, — переконаний заступник міністра.
Однак, зазначив Геращенко, цього може бути недостатньо, тому держава може звернутися до мобільних операторів і банків, щоб слідкувати за дотриманням умов карантину за даними їхніх мобільних мереж.
Карантин в Україні було запроваджено 12 березня, на період до 3 квітня. Однак, термін його дії може бути продовжений.
Нагадаємо, в Україні вже лабораторно підтверджено 84 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Троє інфікованих померли, один — вилікувався.