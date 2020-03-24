За українцями на карантині можуть слідкувати за допомогою мобільних операторів

https://racurs.ua/ua/n135672-dotrymannya-karantynu-mojut-pochaty-vidslidkovuvaty-za-dopomogou-mobilnyh-operatoriv-geraschenko.html

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Поліція сьогодні почала отримувати від прикордонників в автоматизованому порядку дані щодо українців, котрих евакуйовали з-за кордону через спалах коронавірусу SARS-CoV-2.

Усі вони підписували особисті зобов’язання щодо перебування на 14-денній самоізоляції. Про це у своєму Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За словами Геращенка, десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських здійснюватимуть масову вибіркову перевірку умов дотримання карантину.

Від цього без перебільшення залежить майбутнє боротьби з епідемією коронавірусу, — переконаний заступник міністра.

Однак, зазначив Геращенко, цього може бути недостатньо, тому держава може звернутися до мобільних операторів і банків, щоб слідкувати за дотриманням умов карантину за даними їхніх мобільних мереж.

Карантин в Україні було запроваджено 12 березня, на період до 3 квітня. Однак, термін його дії може бути продовжений.

Нагадаємо, в Україні вже лабораторно підтверджено 84 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Троє інфікованих померли, один — вилікувався.