COVID-19: у Чернівцях п’ятеро пацієнтів очікують підтвердження одужання, на Прикарпатті розслідують інфікування медсестер, фото — "Ракурс"

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Хворі на COVID-19 мешканці Чернівецької області очікують на результати тестів, які можуть підтвердити їхнє одужання.

Йдеться про двох матерів і трьох їхніх дітей, у яких COVID-19 виявили 17 березня. Вони клінічно здорові і чекають на результати тестів, повідомили 24 березня в прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Крім того, до обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували ще чотирьох дітей із підозрою на COVID-19. Загалом тут лікуються 14 осіб: у п’яти з них діагноз коронавірус, решта мають підозру на нього.

У обласній клінічній лікарні Чернівців перебувають 24 людини із підтвердженим діагнозом коронавірус або із підозрою на нього. Їхній стан задовільний, одна людина через супутні хвороби перебуває на кисневій терапії. Нових пацієнтів із коронавірусом чи підозрою на нього до цієї лікарні впродовж доби не привозили.

На Прикарпатті досліджують, як могли заразитись на коронавірус двоє медпрацівників обласної інфекційної лікарні, які оглядали хвору, знаходячись у захисних костюмах і масках.

Головний санітарний державний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук розповів, що йдеться про медсестер, які працюють в обласній інфекційній лікарні.

Вони оглядали і надавали меддопомогу там жінці, яка померла від Covid-19, повідомляє «Укрінформ». Савчук вважає, що жінки могли інфікуватися і не від померлої, хоча вони й не перебували за кордоном. Через тиждень після смерті 56-річної пацієнтки у них піднялась температура і з’явились симптоми недуги.

Крім того, в області перевіряють на коронавірус й співробітницю поліцї, яка опитувала чоловіка померлої від Covid-19. Наразі на Прикарпатті підтвердили лабораторно п’ять випадків COVID-19.

Журналіст Віталій Глагола тим часом розповів про стан жінки із Мукачева, у якої підозрюють коронавірус. Її стан стабільний, не важкий, вона перебуває в обласній інфекційній лікарні Ужгорода. Підвищеної температури немає.

Сьогодні біоматеріали відправлять в київську лабораторію. Тільки тоді офіційно визнають коронавірус, — написав Глагола в телеграм-каналі, посилаючись на власні джерела.

Наразі діагноз підтвердила тільки лабораторія в Мукачівській рай лікарні, але вона не сертифікована виконувати такі тести, їх мусять перевірити у столичній референс-лабораторії. У Мукачево коронавірус не підтвердили у чоловіка госпіталізованої жінки.