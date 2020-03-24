COVID-19: в Черновцах пятеро пациентов ожидают подтверждение выздоровления, на Прикарпатье расследуют инфицирование медсестер, фото - "Ракурс"

https://racurs.ua/n135671-covid-19-v-chernovcah-pyatero-pacientov-ojidaut-podtverjdenie-vyzdorovleniya-na-prikarpate.html

Ракурс

Больные COVID-19 жители Черновицкой области ожидают результаты тестов, которые могут подтвердить их выздоровление.

Речь идет о двух матерях и трех их детях, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта. Они клинически здоровы и ждут результатов тестов, сообщили 24 марта в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Кроме того, в областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали еще четырех детей с подозрением на COVID-19. Всего здесь лечатся 14 человек: у пяти из них диагноз коронавирус, у остальных его подозревают.

В областной клинической больнице Черновцов находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус или с подозрением на него. Их состояние удовлетворительное, один человек из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых пациентов с коронавирусом или подозрением на него в эту больницу в течение суток не привозили.

На Прикарпатье исследуют, как могли заразиться коронавирусом двое медработников областной инфекционной больницы, которые осматривали больного, находясь в защитных костюмах и масках.

Главный санитарный государственный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук рассказал, что речь идет о медсестрах, работающих в областной инфекционной больнице.

Они осматривали и оказывали медпомощь женщине, которая умерла от Covid-19, сообщает «Укринформ». Савчук считает, что женщины могли заразиться и не от умершей, хотя они и не находились за границей. Через неделю после смерти 56-летней пациентки у них поднялась температура и появились симптомы болезни.

Кроме того, в области проверяют на коронавирус и сотрудницу полиции, которая опрашивала мужа умершей от Covid-19. Сейчас на Прикарпатье подтвердили лабораторно пять случаев COVID-19.

Журналист Виталий Глагола тем временем рассказал о состоянии женщины из Мукачево, у которой подозревают коронавирус. Ее состояние стабильное, не тяжелое, она находится в областной инфекционной больнице Ужгорода.

Сегодня биоматериалы отправят в киевскую лабораторию. Только тогда официально признают коронавирус, — написал Глагола в телеграм-канале, ссылаясь на собственные источники.

Пока диагноз подтвердила только лаборатория в Мукачевской райбольнице, но она не сертифицирована выполнять такие тесты, их должны проверить в столичной референс-лаборатории. В Мукачево коронавирус не подтвердили у мужчины госпитализированной женщины.