Коронавирус в Черновцах: город дезинфицируют, на въезде будут проверять температуру (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n135436-koronavirus-v-chernovcah-gorod-dezinficiruut-na-vezde-budut-proveryat-temperaturu-foto-video.htmlРакурс
В Черновцах, где уже был случай смерти от нового коронавируса SARS-CoV-2, принимают меры, чтобы не допустить распространения этой опасной инфекции.
Так, с сегодняшнего дня в городе из общественного транспорта будут работать только троллейбусы, чтобы перевозить людей на работу. Об этом в своем Фейсбуке сообщил городской голова Алексей Каспрук.
На въезде в Черновцы будут проверять температуру, будет вестись учет водителей, пассажиров и их контактных лиц.
В городе дезинфицируют улицы. Каспрук заверил, что концентрат, который при этом применяется, является безопасным.
Также в городе действуют волонтерский штаб и программа «Забота», которые будут обеспечивать продуктами и лекарствами пожилых людей.
В Черновцах также продолжат оказывать ритуальные услуги.
По информации ТСН, троллейбусы, которые сегодня выпустили на маршрут, имеют специальную отметку — красный крест на белом фоне. Пользоваться ими могут только медики, спасатели, полицейские и коммунальщики, но только в случае наличия у них средств защиты и служебных документов.
В Черновцах сейчас зарегистрировано 10 случаев инфицирования коронавирусом, среди них — трое детей. Один человек умер.
Напомним, японские ученые утверждают, что удалось найти эффективное лекарство от нового коронавируса.