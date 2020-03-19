В Черновцах принимают меры для борьбы с распространением нового коронавируса, фото: ТСН

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В Черновцах, где уже был случай смерти от нового коронавируса SARS-CoV-2, принимают меры, чтобы не допустить распространения этой опасной инфекции.

Так, с сегодняшнего дня в городе из общественного транспорта будут работать только троллейбусы, чтобы перевозить людей на работу. Об этом в своем Фейсбуке сообщил городской голова Алексей Каспрук.

На въезде в Черновцы будут проверять температуру, будет вестись учет водителей, пассажиров и их контактных лиц.

В городе дезинфицируют улицы. Каспрук заверил, что концентрат, который при этом применяется, является безопасным.

Также в городе действуют волонтерский штаб и программа «Забота», которые будут обеспечивать продуктами и лекарствами пожилых людей.

В Черновцах также продолжат оказывать ритуальные услуги.

По информации ТСН, троллейбусы, которые сегодня выпустили на маршрут, имеют специальную отметку — красный крест на белом фоне. Пользоваться ими могут только медики, спасатели, полицейские и коммунальщики, но только в случае наличия у них средств защиты и служебных документов.

В Черновцах сейчас зарегистрировано 10 случаев инфицирования коронавирусом, среди них — трое детей. Один человек умер.

Напомним, японские ученые утверждают, что удалось найти эффективное лекарство от нового коронавируса.