У Чернівцях вживають заходи для боротьби з поширенням нового коронавірусу, фото: ТСН

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У Чернівцях, де вже був випадок смерті від нового коронавірусу SARS-CoV-2, вживають заходи, щоб не допустити поширення цієї небезпечної інфекції.

Так, відсьогодні в місті з громадського транспорту будуть працювати лише тролейбуси, щоб перевозити людей на роботу. Про це у своєму Фейсбуці повідомив міський голова Олексій Каспрук.

На в’їзді у Чернівці перевірятимуть температуру, буде вестися облік водіїв, пасажирів та їхніх контактних осіб.

У місті дезінфікують вулиці. Каспрук запевнив, що концентрат, який при цьому застосовується, є безпечним.

Також у місті діють волонтерський штаб і програма «Турбота», котрі забезпечуватимуть продуктами і ліками літніх людей.

У Чернівцях також продовжать надавати ритуальні послуги.

За інформацією ТСН, тролейбуси, які сьогодні випустили на маршрут, мають спеціальну позначку — червоний хрест на білому тлі. Користуватися ними можуть лише медики, рятувальники, поліцейські та комунальники, однак лише в разі наявності у них засобів захисту і службових документів.

У Чернівцях наразі зареєстровано 10 випадків інфікування коронавірусом, серед них — троє дітей. Одна людина померла.

Нагадаємо, японські вчені стверджують, що вдалося знайти ефективні ліки від нового коронавірусу.