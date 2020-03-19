Коронавірус у Чернівцях: місто дезінфікують, на в’їзді перевірятимуть температуру (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n135436-koronavirus-u-chernivcyah-misto-dezinfikuut-na-v-yizdi-pereviryatymut-temperaturu-foto-video.htmlРакурс
У Чернівцях, де вже був випадок смерті від нового коронавірусу SARS-CoV-2, вживають заходи, щоб не допустити поширення цієї небезпечної інфекції.
Так, відсьогодні в місті з громадського транспорту будуть працювати лише тролейбуси, щоб перевозити людей на роботу. Про це у своєму Фейсбуці повідомив міський голова Олексій Каспрук.
На в’їзді у Чернівці перевірятимуть температуру, буде вестися облік водіїв, пасажирів та їхніх контактних осіб.
У місті дезінфікують вулиці. Каспрук запевнив, що концентрат, який при цьому застосовується, є безпечним.
Також у місті діють волонтерський штаб і програма «Турбота», котрі забезпечуватимуть продуктами і ліками літніх людей.
У Чернівцях також продовжать надавати ритуальні послуги.
За інформацією ТСН, тролейбуси, які сьогодні випустили на маршрут, мають спеціальну позначку — червоний хрест на білому тлі. Користуватися ними можуть лише медики, рятувальники, поліцейські та комунальники, однак лише в разі наявності у них засобів захисту і службових документів.
У Чернівцях наразі зареєстровано 10 випадків інфікування коронавірусом, серед них — троє дітей. Одна людина померла.
Нагадаємо, японські вчені стверджують, що вдалося знайти ефективні ліки від нового коронавірусу.