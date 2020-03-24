Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135670-koronavirus-za-kordonom-ponad-20-hvoryh-na-covid-19-ukrayinciv-troie-nashyh-gromadyan-pomerly.html

Ракурс

Коронавірус наздогнав багатьох громадян України, коли вони перебували за межами нашої країни. Станом на 21.00 23 березня 2020 року 21 громадянин України заражений коронавірусом знаходиться за кордоном. Троє українців померли від інфекції на чужині.

Таку статистику озвучила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше хворих на коронавірус українців у Німеччині — 5 осіб. Четверо хворих на COVID-19 українців перебувають зараз у Домініканській Республіці. Троє заражених українців перебувають в Омані. По двоє наших громадян із коронавірусом зараз у Польщі, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратах. В Іспанії, Нідерландах і на Сейшельських островах — по одному українцю із коронавірусом.

Всі троє загиблих від коронавірусу українців були жінками.

Шістьом українським громадянам вже вдалося вилікуватися від смертельної недуги за кордоном. Четверо наших громадян вилікувалися в Японії і по одному — в Італії та Польщі.

Як писав «Ракурс», за інформацією МОЗ, на сьогоднішній день в Україні підтверджено 84 випадки зараження коронавірусом. У Києві зафіксовано 29 випадків зараження COVID-19.