Сьогодні до Києва прибув потяг з Латвії, фото:

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Коронавірусу SARS-CoV-2 не виявили у пасажирів потягу, який сьогодні привіз до Києва евакуйованих з Латвії українців.

Для п’ятьох осіб, у котрих була підозра на коронавірус, провели швидкі тести. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Зазначається, що результати усіх цих тестів були негативними, тобто SARS-CoV-2 у вказаних осіб не виявили.

На час проведення тестів потяг перебував на санітарній зупинці. Також пасажирів потягу перевірили за допомогою температурного скринінгу.

Всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію, за ними буде вестися медико-санітарний нагляд, — наголошують у МОЗ.

Згодом в інтернеті з’явилося відео, на якому можна побачити, як люди залишають цей потяг.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNews, потяг на санітарній зупинці перебував впродовж п’яти годин. Його пасажири, зокрема, скаржилися на те, що їм весь цей час не давали води.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що серед пасажирів цього потягу, який прибув до Києва о 15.45, є низка людей з температурою тіла близько 40°. Висока температура тіла вважається одним із характерних симптомів нового коронавірусу.