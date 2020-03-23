В Україні зростає кількість випадків коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135649-koronavirus-u-kyievi-zafiksovano-chotyry-novi-vypadky-na-kyyivschyni-vje-p-yat-infikovanyh.html

Ракурс

У Києві зафіксовано чотири нові випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Таким чином, у столиці вже зафіксовано 28 випадків COVID-19. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, двох людей госпіталізовано до Олександрівської лікарні, ще двоє - перебувають вдома на самоізоляції під медичним наглядом.

Кличко також повідомив деталі про інфікованих. Так, коронавірус виявили у 17-річної дівчини, яка повернулася з навчання у Лондоні та 28-річної жінки, котра повернулася з Австрії. Також SARS-CoV-2 знайшли у 53-річної жінки, яка контактувала з інфікованим у Київській області, та 21-річного юнака, котрий контактував з хворим родичем.

Крім того, за інформацією джерел видання «Київ оперативний», сьогодні о 15.45 до Києва прибув потяг з громадянами України з Латвії, майже в кожному вагоні якого є люди із температурою близько 40°.

На поточний момент із потягу досі нікого не випускають, — зазначає видання. — Зараз на найвищому рівні приймається рішення щодо подальших дій.

У Київській області лабораторно підтверджено вже п’ять інфікованих коронавірусом осіб. Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив виконувач обов’язків голови Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє видання «Слово і Діло».

За його словами, усі випадки зафіксовані в Обухівському районі Київської області. Володін зазначив, що станом на 6.00 до медзакладів області звернулися 29 осіб з підозрою на коронавірус.

За допомогою експрес-тестів перевірено 22 людини, тест-системи показали сім хворих. Водночас лабораторно підтверджених цієї миті в нас п’ять осіб, — повідомив чиновник.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині померла 65-річна жінка, у якої підозрюють новий коронавірус.