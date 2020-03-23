Коронавірус в Україні: уряд запровадив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях

В Україні зростає кількість випадків інфікування новим коронавірусом, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135644-koronavirus-v-ukrayini-uryad-zaprovadyv-nadzvychaynu-sytuaciu-sche-v-troh-oblastyah.html

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Надзвичайна ситуація через новий коронавірус SARS-CoV-2 запроваджена урядом ще в трьох областях України — Донецькій, Тернопільській та Черкаській.

Таким чином, режим надзвичайної ситуації встановлено вже в дев’яти областях України, де виявляли інфікованих коронавірусом осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами позачергового засідання уряду.

Прем'єр зазначив, що в цих областях рішення про запровадження надзвичайної ситуації раніше також ухвалювали відповідні регіональні комісії.

Перший випадок інфікування новим коронавірусом в Україні було лабораторно підтверджено 3 березня в чоловіка, який повернувся з Італії. 12 березня через загрозу поширення коронавірусу в Україні було запроваджено карантин.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та мерія Києва сьогодні назвали різну кількість хворих на коронавірус у столиці.