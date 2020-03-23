Ткаченко пообіцяв «обережно регулювати» телеграм-канали у законі про медіа, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n135642-tkachenko-poobicyav-oberejno-reguluvaty-telegram-kanaly-u-zakoni-pro-media.html

Ракурс

Телеграм-канали та онлайн-медіа в Україні регулюватиме закон «Про медіа». Керівник профільного комітету Ради, колишній медійник Олександр Ткаченко пообіцяв, що у новому законі «обережно регулюватимуть» їхню роботу.

Є попередня ідея — зробити крок назад по регуляції онлайн-медіа, розповів «слуга» Ткаченко в інтерв’ю «КП в Україні».

Нардеп вважає, що з телеграм-каналами «слід бути вкрай акуратними», оскільки це та частина дійсності, до регуляції якої потрібно підходити вкрай обережно, розуміючи, які дієві інструменти та механізми для регулювання існують в правовому полі.

Ткаченко пояснив, що профільний комітет ще обговорює останні поправки до закону про медіа. Минулого тижня нардепи провели онлайн-конференцію з представниками Ради Європи. Через тиждень-два комітет матиме зауваження і коментарі юристів, обговорить їх із представниками медіа-індустрії, щоб зрозуміти, «з якими фінальними правками до законів про медіа можемо виходити». Засідання комітету відбудеться на наступному тижні.

Ткаченко відмовився коментувати майбутнє проекту закону «Про дезінформацію», який розробило Міністерство молоді і спорту, але відзначив, що він містив багато небезпечних моментів (криміналізація статті, створення уповноваженого органу, спеціалізованої спілки журналістів).

Саме поняття «дезінформація» було б вкрай небезпечним в нинішніх умовах, — вважає Ткаченко.

«Ракурс» повідомляв, що голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ткаченко нібито ініціював під час позачергового засідання Ради призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про українську мову до 2024−2026 років.