Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135641-pogoda-v-ukrayini-na-24-bereznya-synoptyky-prognozuut-do-7-morozu-ta-snig-karta.html

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Погода в Україні найближчої доби залишатиметься прохолодною. В Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Дощ із снігом обіцяють у Криму.

Натомість в інших областях прогнозують хмарність з проясненнями. Температурні показники вночі покажуть від 2° морозу до 1° тепла в південних регіонах до 5−7° морозу по іншій частині країні. Вдень температурні показники сягатимуть 3−6° вище. Вітер обіцяють північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві завтра буде хмарна погода з проясненнями, сонце виглядатиме з-за хмар. Температура повітря вночі в столиці очікується 4−6° морозу, а вдень 2−4° вище нуля.

Мешканців Харкова у вівторок радуватиме малохмарна погода. Температура повітря вночі 5−7° морозу, а вдень прогнозують 4−6° тепла.

Мешканцям курортної Одеси вночі буде дещо тепліше — від 0° до 2° морозу. Денна температура становитиме 4−6° тепла. У Львові завтра вночі триматиметься мороз — 5−7° нижче нуля, вдень буде тепліше — 3−5° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 березня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення варто очікувати впродовж доби.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні погіршилась. Сьогодні у західних, східних, Вінницькій та Дніпропетровській областях очікується утворення снігового покриву висотою 1−3 см, на дорогах ожеледиця. Також прогнозують пориви вітру 15−25 м/с.