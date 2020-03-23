Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине в ближайшие сутки будет оставаться прохладной. В Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Дождь со снегом обещают в Крыму.

Зато в других областях прогнозируют облачность с прояснениями. Температурные показатели ночью покажут от 2° мороза до 1° тепла, в южных регионах до 5−7° мороза по стране. Днем температурные показатели будут достигать 3−6° выше. Ветер обещают северо-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве завтра будет облачная погода с прояснениями, солнце выглядывать из-за облаков. Температура воздуха ночью в столице ожидается 4−6° мороза, днем 2−4° выше нуля.

Жителей Харькова во вторник будет радовать малооблачная погода. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, а днем прогнозируют 4−6° тепла.

Жителям курортной Одессы ночью будет немного теплее — от 0° до 2° мороза. Дневная температура составит 4−6° тепла. Во Львове завтра ночью будет держаться мороз — 5−7° ниже нуля, днем будет теплее — 3−5° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 марта прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения стоит ожидать в течение суток.

Напомним, сегодня погода в Украине ухудшилась. Сегодня в западных, восточных, Винницкой и Днепропетровской областях ожидается образование снежного покрова высотой 1−3 см, на дорогах гололедица. Также прогнозируют порывы ветра 15−25 м/с.