Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 23 марта ухудшилась. Днем температура воздуха составит от 0° до 6° тепла.

На юге и востоке днем прогнозируют от 2° до 7° выше нуля. Ощутимое снижение воздуха ожидается в связи с вторжением арктического воздуха. Об этом сообщил Гидрометцентр.

По информации синоптиков, сегодня в западных, восточных, Винницкой и Днепропетровской областях ожидается образование снежного покрова высотой 1−3 см, на дорогах гололедица. В южных регионах днем прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с.

В Карпатах сегодня днем небольшой снег и метели, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, а на высокогорье до 25 м/с. Вследствие снегопадов существует вероятность образования на дорогах снежных заносов и снежного покрова высотой 5−10 см. Это может привести к нарушению движения транспорта на дорогах в горной местности.

Напомним, 22 марта большую часть Украины засыпало снегом. А в горы Карпат вернулась настоящая зима. Например, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигла 13° мороза.