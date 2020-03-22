Зима вернулась в марте: в Киеве и семи областях снежит, в Карпатах 13 градусов мороза, фото — Суспильне Чернигов

https://racurs.ua/n135580-zima-vernulas-v-marte-v-kieve-i-semi-oblastyah-snejit-v-karpatah-13-gradusov-moroza-foto-video.html

Ракурс

Снег и мороз вернулись в Украину в марте. Утро воскресенья, 22 марта, стало сюрпризом для жителей столицы и нескольких областей. За окном они увидели снег.

Чернигов засыпало снегом. Не обошла непогода и Киев. Здесь шел мокрый снег с дождем.

Несмотря на то, что на календаре уже 22 марта, в горах на Закарпатье до сих пор настоящая зима. Например, на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигла -13 °С. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Фейсбук.

По состоянию на 08.00, 22.03.2020 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, падает мелкий снег, температура воздуха -13 °С, ветер северо-западный, 18 м/с. Видимость до 30 м, — говорится в сообщении.

«Укравтодор» сообщил, что на 06.00 осадки в виде небольшого снега фиксировались в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черниговской областях, снег с дождем в Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской. Температура воздуха колебалась: 1−5 °С на западе, -2 …+3 °С на севере, +2 …+8 °С в центре, на юге и востоке.

На перевальных участках дорог в Карпатах высота снежного покрова составляла от 3 до 15 см.

Синоптик Наталья Диденко в Фейсбук напомнила, что 23 марта — Всемирный день метеоролога.

Праздник приближается. Погода это отмечает по-своему. Уже не говорю о сорока святых и сорока лопатах снега, — прокомментировала Диденко сегодняшнюю погоду.

Ранее синоптики предупреждали, что на выходные в Украине ухудшится погода, а потепления следует ожидать только 26 марта. 22−25 марта в связи с вторжением арктического воздуха ожидается ощутимое снижение температуры.

Сегодня похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15−20 м/с и осадками: в западных, северных, центральных и Харьковской областях дождь и мокрый снег. Ожидается местами образование снежного покрова высотой 1−3 см, на дорогах гололедица. В южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя. 24−25 марта сохранится холодная, без осадков погода.