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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Хуртовини, холод та штормовий вітер: Гідрометцентр попередив про погіршення погоди (КАРТА)

23 бер 2020, 10:58
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Погода в Україні 23 березня погіршилась. Вдень температура повітря сягатиме від 0° до 6° тепла.

На півдні та сході вдень прогнозують від 2° до 7° вище нуля. Відчутне зниження повітря очікується у зв’язку з вторгненням арктичного повітря. Про це повідомив Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, сьогодні у західних, східних, Вінницькій та Дніпропетровській областях очікується утворення снігового покриву висотою 1−3 см, на дорогах ожеледиця. В південних регіонах вдень прогнозують пориви вітру 15−20 м/с.

Погода в Україні на 23 березня. Карта: Гідрометцентр

У Карпатах сьогодні вдень невеликий сніг та хуртовини, пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с, а на високогір’ї 25 м/с. Внаслідок снігопадів існує ймовірність утворення на дорогах снігових заметів та снігового покриву висотою 5−10 см. Це може призвести до порушення руху транспорту на автошляхах в гірській місцевості.

Погода в Україні на 23 березня. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, 22 березня переважну частину України засипало снігом. А в гори Карпат повернулася справжня зима. Наприклад, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягнула 13° морозу.

Джерело: Ракурс


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