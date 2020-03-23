Індексація пенсій відбудеться у травні. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n135607-indeksaciya-pensiy-vidbudetsya-u-travni-pensioneram-starshe-80-rokiv-vstanovlyat-schomisyachnu.html

Ракурс

Коронавірусний карантин в Україні став причиною того, що уряд прийняв рішення виплатити по 1 тис. грн пенсіонерам, пенсія котрих становить менше 5 тис. грн.

Такі виплати отримають близько 10 млн. пенсіонерів. Про це на брифінгу в Києві розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Таку ж виплату отримають понад 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсій. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій, — зазначила вона.

Також з травня буде проведена індексація трудових пенсій на 11%.

Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсій 1,5 млн пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 грн, — додала Лазебна.

Всі ці операції пенсійний фонд проводитиме автоматично, тому пенсіонерам не треба нікуди йти для отримання додаткових виплат.

Нагадаємо, раніше Лазебна запевнила, що пенсії та соціальні допомоги у період карантину виплачуватимуться вчасно та в повному обсязі, і порадила пенсіонерам сплачувати за комунальні послуги онлайн.