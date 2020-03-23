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Индексация пенсий состоится в мае. Фото: 5 канал

Дополнительную тысячу выплатят 10 млн пенсионеров, индексацию проведут в мае — Минсоцполитики

23 мар 2020, 10:50
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Коронавирусный карантин в Украине стал причиной того, что правительство приняло решение выплатить по 1 тыс. грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн.

Такие выплаты получат около 10 млн. пенсионеров. Об этом на брифинге в Киеве рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсий. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий, — отметила она.

Также с мая будет проведена индексация трудовых пенсий на 11%.

После индексации гарантированное повышение получат 7 млн ​​пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату к пенсиям 1,5 млн пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 грн, — добавила Лазебная.

Все эти операции пенсионный фонд будет проводить автоматически, поэтому пенсионерам не надо никуда идти для получения дополнительных выплат.

Напомним, ранее Лазебная заверила, что пенсии и социальные пособия в период карантина будут выплачиваться своевременно и в полном объеме, и посоветовала пенсионерам платить за коммунальные услуги онлайн.


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