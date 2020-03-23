Вход по пропускам и очереди на остановках: как работает транспорт в Киеве, скриншот видео

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Коронавирусные ограничения в общественном транспорте Киева начали действовать сегодня: с понедельника, 23 марта, коммунальные автобусы и троллейбусы перевозят только медработников, спасателей, полицию, специалистов ЖКХ, продавцов. Они могут зайти в транспорт только по спецпропускам и только в масках.

Для этого разработаны специальные 17 схем движения. В троллейбусах, автобусах и трамваях дежурят сотрудники полиции и муниципальной стражи. По два представителя этих служб находятся в каждом транспортном средстве и проверяют наличие масок и пропусков. Ограничения не касаются движения личного транспорта.

Сейчас ситуация в столице умеренно спокойная, если сравнивать с прошлой неделей, когда в Киеве закрыли метро, ​​но сотни киевлян все же стоят в очередях на остановках, поскольку транспорт ходит нерегулярно. Чтобы войти в салон, нужно показать специальный билет для проезда и паспорт, однако это не освобождает пассажиров от оплаты.

На остановках утром 23 марта людно, не все пассажиры меют спецпропуска, поэтому показывают профессиональное удостоверение. На работе им обещали, что сегодня руководство раздаст соответствующие билеты. Пока люди пытаются показывать полиции разные бумаги: удостоверение участника боевых действий, какие-то справки, рабочие удостоверения. Интересно, что такие пропуска уже начали продавать на торговой площадке OLX.

Люди сегодня пытаются идти пешком, ловят попутки, многие водители спрашивают, не нужно ли кого-то подвезти.

Закрытие общественного транспорта способствовало тому, что столица не затормозила в пробках. Они утром традиционно были в районе мостов через Днепр. Сейчас незначительные ограничения движения есть в районе проспекта Лобановского, Караваевых дач, Северного моста на правом берегу, а также на проспекте Победы в районе станций метро «Нивки» и «Святошино».

Транспортные ограничения ввели во многих городах страны. В Черновцах отменены все городские маршруты. Ездят только несколько троллейбусов с спецзнаками. Для этих же категории людей в Тернополе запустили автобусные маршруты.

В Черкассах организовали спецрейсы. Работников критической инфраструктуры перевозят троллейбусы с нарисованными красными крестами и по пропускам. В Луцке проезд за счет местного бюджета организовали врачам и сотрудникам стратегических учреждений. Руководителям предприятий рекомендовали запустить спецрейсы для подвоза работников.

В Харькове пока общественный транспорт не останавливали. В Днепре уменьшили количество коммунального транспорта, но дополнительных ограничений на проезд нет. В большинстве городов отменили льготы для пенсионеров.

Карантин в Украине ввели пока до 3 апреля. Закрыты все публичные заведения, кроме магазинов, аптек и АЗС, в городах-миллионниках не работает метро. Междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта также приостановили.