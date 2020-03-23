Вхід за перепустками і черги на зупинках: як працює транспорт в Києві, скріншот відео

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Коронавірусні обмеження у громадському транспорті Києва почали діяти сьогодні: з понеділка, 23 березня, комунальні автобуси і тролейбуси перевозять тільки медпрацівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців ЖКГ, продавців. Вони можуть зайти у транспорт тільки за спецперепустками та лише у масках.

Для цього розробили спеціальні схеми руху за 17 маршрутами. У тролейбусах, автобусах і трамваях чергують співробітники поліції муніципальної варти. По двоє представників служб присутні всередині кожного транспортного, перевіряючи маски і пропуски. Обмеження щодо громадського транспорту не стосується руху особистого транспорту.

Наразі ситуація в столиці помірно спокійна, якщо порівнювати із минулим тижнем, коли в Києві закрили метро, але сотні киян все ж стоять у чергах на зупинках, оскільки транспорт ходить нерегулярно. Аби увійти в салон, потрібно показати спеціальний квиток для проїзду та паспорт, однак це не звільняє пасажирів від оплати.

На зупинках уранці 23 березня людно, не всі пасажири мають спецперепустки, тому показують професійне посвідчення. На роботі їм обіцяли, що сьогодні керівництво роздасть відповідні квитки. Поки що люди намагаються показувати поліції різні посвідчення: учасника бойових дій, якісь довідки, робочі посвідчення. Цікаво, що такі перепустки вже почали продавати на торговельному майданчику OLX.

Люди сьогодні намагаються йти пішки, ловлять попутки, багато водіїв запитують, чи не потрібно когось підвезти.

Закриття громадського транспорту сприяло тому, що столиця не загальмувала у заторах. Вони вранці традиційно були в районі мостів через Дніпро. Наразі незначні обмеження руху є в районі проспекту Лобановського, Караваєвих дач, Північного мосту на правому березі, а також на проспекті Перемоги в районі станцій метро «Нивки» і «Святошино».

Транспортні обмеження запровадили у багатьох містах країни. У Чернівцях скасовано всі міські маршрути. Їздять лише кілька тролейбусів з спецзнаками. Для цих же категорії людей у Тернополі запустили автобусні маршрути.

У Черкасах організували спецрейси. Працівників критичної інфраструктури перевозять тролейбуси із знаком «Червоний хрест» і за перепустками. У Луцьку проїзд за рахунок місцевого бюджету організували лікарям і співробітникам стратегічних установ. Керівникам підприємств рекомендували запустити спецрейси для підвезення працівників.

У Харкові поки громадський транспорт не зупиняли. У Дніпрі зменшили кількість комунального транспорту, але додаткових обмежень на проїзд немає. У більшості міст скасували пільги для пенсіонерів.

Карантин в Україні запровадили поки до 3 квітня. Закриті всі публічні заклади, крім магазинів, аптек та АЗС, у містах-мільйонниках не працює метро. Міжміське автобусне і залізничне сполучення з 18 березня також призупинили.