Контрабанда масок до Румунії: жителю Закарпаття дали 10 діб арешту

https://racurs.ua/ua/n135640-kontrabanda-masok-do-rumuniyi-jytelu-zakarpattya-daly-10-dib-areshtu.html

Ракурс

Контрабанда медичних масок стала поширеним явищем в Україні через нестачу цих засобів захисту в Європі, охопленій епідемією коронавірусу. В такій незаконній діяльності зізнався затриманий на кордоні з Румунією житель Рахова.

Порушнику призначено 10 діб арешту за злісну непокору вимогам працівника Державної прикордонної служби під час затримання. Рішення ухвалив Рахівський районний суд, повідомляє «Судова влада України».

Чоловіка затримав прикордонний наряд відділу «Ділове» на березі річки Тиса приблизно за 10 м від лінії кордону 18 березня. Він перетнув кордон із Румунією і повернувся назад поза українським пунктом пропуску. Під час затримання він не реагував на вимоги прикордонників зупинитися і спробував втекти, але зрештою був затриманий після попереджувального пострілу військовослужбовців.

Житель Рахова зізнався, що перетинав кордон із метою контрабанди медичних масок і власної грошової вигоди.

Суд врахував, що порушник визнав свою провину і засудив його за вчинення адміністративного порушення відповідно до ч. 1 ст. 185−10 КУпАП (злісна непокора законній вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ) та ч. 1 ст. 204−1 (спроба чи незаконний перетин державного кордону України). У виді покарання чоловіку призначено 10 діб адміністративного арешту. Також у контрабандиста-невдахи конфіскували гідрокостюм.

Раніше «Ракурс» повідомляв про затримання вказаного громадянина, коли він виходив із річки Тиса, та спробу його втечі від прикордонників.