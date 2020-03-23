Контрабанда масок в Румынию: жителю Закарпатья дали 10 суток ареста

https://racurs.ua/n135640-kontrabanda-masok-v-rumyniu-jitelu-zakarpatya-dali-10-sutok-aresta.html

Ракурс

Контрабанда медицинских масок стала распространенным явлением в Украине из-за недостатка этих средств защиты в Европе, охваченной эпидемией коронавируса. В такой незаконной деятельности признался задержанный на границе с Румынией житель Рахова.

Нарушитель получил 10 суток ареста за злостное неповиновение требованиям сотрудника Государственной пограничной службы во время задержания. Решение принял Раховский районный суд, сообщает «Судебная власть Украины».

Мужчину задержал пограничный наряд отдела «Деловое» на берегу реки Тиса примерно в 10 м от линии границы 18 марта. Он пересек границу с Румынией и вернулся обратно в обход украинского пункта пропуска. Во время задержания он не реагировал на требования пограничников остановиться и попытался сбежать, но в итоге был задержан после предупредительного выстрела военнослужащих.

Житель Рахова признался, что пересекал границу с целью контрабанды медицинских масок и собственной денежной выгоды.

Суд учел, что нарушитель признал свою вину и осудил его за совершение административного нарушения согласно ч. 1 ст. 185−10 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию военнослужащего или работника ГПСУ) и ч. 1 ст. 204−1 (попытка или незаконное пересечение государственной границы Украины). В виде наказания мужчину осудили на 10 суток административного ареста. Также у контрабандиста-неудачника конфисковали гидрокостюм.

Ранее «Ракурс» сообщал о задержании указанного гражданина во время выхода из реки Тиса и попытке его бегства от пограничников.