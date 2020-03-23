Контейнеровоз MSC TALIA F. Фото: Andrew Mackinnon

https://racurs.ua/n135639-piraty-pohitili-ukrainskih-moryakov-u-beregov-afriki.html

Ракурс

Атака пиратов на грузовое судно произошла в Гвинейском заливе.

Нападение морских разбойников произошло сегодня утром на судно MSC TALIA F, которое шло под флагом Португалии. Неизвестные похитили семь членов экипажа. Все моряки родом из Украины, предварительно известно, что пленные — жители Одессы. Об этом 23 марта сообщает «Думская».

По информации издания, нападение произошло на половине пути из Ломе (Того) в Либревиль (Габон). На борту судна были 17 человек, преимущественно это украинцы. Пока судьба граждан Украины остается неизвестной, а после инцидента судно продолжило рейс.

Отмечается, что контейнеровоз MSC TALIA F построен в 2005 году. Его водоизмещение составляет около 12 тыс. т, длина 139 м, а ширина 23 м.

Напомним, украинские моряки начали загадочно исчезать с судов в открытом море. В феврале произошло три аналогичных случая. Семьи пропавших украинцев не имеют информации о том, что произошло и где находятся их родные.

Правозащитники заявляют, что чаще всего моряки исчезают вследствие конфликта экипажа на борту или несчастного случая, когда человек попадает за борт. Поиски таких людей проводят формально, потому что судовладельцу невыгодно сообщать о таких событиях на судне.