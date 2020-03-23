Контейнеровоз MSC TALIA F. Фото: Andrew Mackinnon

https://racurs.ua/ua/n135639-piraty-vykraly-ukrayinskyh-moryakiv-poblyzu-beregiv-afryky.html

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Атака піратів на вантажне судно сталася у Гвінейській затоці.

Напад морських розбійників стався сьогодні вранці на судно MSC TALIA F, яке йшло під прапором Португалії. Невідомі викрали сімох членів екіпажу. Всі моряки родом із України, попередньо відомо, що полонені — мешканці Одеси. Про це 23 березня повідомляє «Думська».

За інформацією видання, напад стався на половині шляху з Ломе (Того) в Лібревіль (Габон). На борту судна було 17 осіб, переважно це українці. Наразі доля громадян України залишається невідомою, а після інциденту судно продовжило рейс.

Зазначається, що контейнеровоз MSC TALIA F побудований в 2005 році. Його водотоннажність становить близько 12 тис. т, довжина 139 м, а ширина 23 м.

Нагадаємо, українські моряки почали загадково зникати із суден у відкритому морі. У лютому сталося три аналогічні випадки. Сім’ї зниклих українців не мають інформації про те, що сталося та де перебувають їхні рідні.

Правозахисники заявляють, що найчастіше моряки щезають внаслідок конфлікту екіпажу на борту або нещасного випадку, коли людина потрапляє за борт. Пошуки таких людей проводять формально, бо судновласнику невигідно повідомляти про такі події на судні.