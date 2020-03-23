Привезуть на тижні: в Зеленського придумали, як пояснити різницю між 10 млн і 250 тис. тестів, фото — Всім

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Тести на коронавірус очікують медики України. Усі сподівалися на велику поставку з Китаю, куди у вікенд літав військовий борт.

Про те, що привезеного буде недостатньо, сьогодні підтвердили і в Офісі президента. Тут порадили чекати на інші поставки.

ПЛР-тести для виявлення коронавірусу будуть доправлені в лабораторії по всій країні до кінця понеділка. На поточному тижні відбудеться ще декілька поставок у країну тестів і медичних засобів, — пообіцяли в Зеленського.

Нагадаємо, що вночі літак Збройних сил України Іл-76 з китайського Гуанчжоу привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

Натомість 20 березня президент в офіційній заяві повідомив, що у «ближчі дві доби до України прибудуть 10 млн високоточних лабораторних тестів», які будуть розподілені по всіх куточках України, а також 10 апаратів штучної вентиляції легень, 1 млн масок (надійдуть в українські аптеки), 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції, 400 тис. експрес-тестів та 10 тиc. літрів дезінфекційної рідини.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко сьогодні оголосив, що експрес-тести на коронавірус будуть проводити у випадку підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я. Екстрена медична допомога не буде проводити тест на COVID-19.