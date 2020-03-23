Медики «швидкої» не проводитимуть тести на COVID-19. Фото: grivna.ks.ua

https://racurs.ua/ua/n135605-testy-na-covid-19-medyky-shvydkoyi-provodyty-ne-budut-moz.html

Ракурс

Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я.

Екстрена медична допомога виїжджає лише на ургентні випадки. Фельдшери «швидкої» не будуть проводити тест на коронавірусну інфекцію. Особам, які відчули симптоми гострого респіраторного захворювання, потрібно телефонувати своїм сімейним лікарям. Про це 23 березня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У відомстві наголосили, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров’я для «санітарного сортування». Лікарі робитимуть один тест на грип і ще один експрес-тест на коронавірус. Це допоможе медикам зрозуміти, який алгоритм дій застосувати при лікуванні пацієнта. У тому разі, якщо пацієнт захворів на грип, лікарі вживають відповідних заходів.

У разі виявлення коронавірусу, медпрацівники повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на полімеразну ланцюгову реакцію.

Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи, — додали в МОЗ.

Як відомо, в Україні підтверджено 73 факти інфікування коронавірусом. Найбільше заражених виявлено у Києві (29 осіб) та Чернівецькій області (25 хворих).

Нагадаємо, 22 березня з Китаю доставили партію тестів для виявлення COVID-19, а також різні засоби для боротьби з коронавірусів. На борту літака Збройних сил України Іл-76 привезли два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики.