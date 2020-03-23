У МОЗ заявили про нову фазу боротьби з COVID-19

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Китайським коронавірусом в Україні інфіковані вже 73 людини. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я України заявило про нову фазу боротьби з COVID-19.

Тепер дії України будуть спрямовані не тільки на запобігання поширенню вірусу, але і безпосередньо лікування захворювання. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець, передає прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За словами глави МОЗ, Україна не змогла запобігти появі коронавірусу на території країни, адже не вводилися жорсткі заходи. Тому зараз в Україні є осередки поширення COVID-19, що не були привезені з інших країн, а передавалися місцево. У зв’язку з цим було оголошено перехід до другої фази боротьби, мета якої — не допустити пандемію в країні.

Ємець додав, що зараз головне завдання — локалізувати осередки вірусу, «хоча зробити це дуже складно».

Тому що третій етап цього невидимого ворога — смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3−4%, то Італії не вдалося — і там він 8−9%, — зазначив глава МОЗ.

Проте в Україні зібрані фахівці, які «зможуть зробити так, що у нас смертність буде навіть менше, ніж в Китаї», додав Ємець.

Нагадаємо, ввечері 22 березня в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за добу коронавірус в Україні був діагностований у 26 осіб. Загальна кількість хворих на COVID-19 досягла 73. Випадки зараження виявлені в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Черкаській областях, а також в м. Київ. Найбільша кількість інфікованих — в столиці України (29 випадків), а також в Чернівецькій області (25 випадків).