В Минздраве заявили о новой фазе борьбы с COVID-19

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Китайским коронавирусом в Украине инфицированы уже 73 человека. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины заявило о новой фазе борьбы с COVID-19.

Теперь действия Украины будут направлены не только на предотвращение распространения вируса, но и непосредственно лечение заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец, передает пресс-служба Минздрава.

По словам главы Минздрава, Украина не смогла предотвратить появление коронавируса на территории страны, так как не принимала жесткие меры. Поэтому сейчас в Украине есть очаги распространения COVID-19, которые не были привезены из других стран, а передавались местно. В связи с этим был объявлен переход ко второй фазе борьбы, цель которой — не допустить пандемию в стране.

Емец добавил, что сейчас главная задача — локализовать очаги вируса, «хотя сделать это очень сложно».

Потому что третий этап этого невидимого врага — смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3−4%, то Италии не удалось — и там он 8−9%, — отметил глава Минздрава.

Однако в Украине собраны специалисты, которые «смогут сделать так, что у нас смертность будет даже меньше, чем в Китае», добавил Емец.

Напомним, вечером 22 марта в Министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки коронавирус в Украине был диагностирован у 26 человек. Общее количество больных COVID-19 достигло 73. Случаи заражения выявлены в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Черкасской областях, а также в г. Киев. Наибольшее количество инфицированных — в столице Украины (29 случаев), а также в Черновицкой области (25 случаев).