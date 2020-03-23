Медики «скорой» не будут проводить тесты на COVID-19. Фото: grivna.ks.ua

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Экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения.

Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Фельдшеры «скорой» не будут проводить тест на коронавирусную инфекцию. Лицам, которые ощутили симптомы острого респираторного заболевания, нужно звонить своим семейным врачам. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для «санитарной сортировки». Врачи будут делать один тест на грипп и еще один экспресс-тест на коронавирус. Это поможет медикам понять, какой алгоритм действий применить при лечении пациента. В том случае, если пациент заболел гриппом, врачи принимают соответствующие меры.

В случае обнаружения коронавируса, медработники должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на полимеразную цепную реакцию.

После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры, — добавили в Минздраве.

Как известно, в Украине подтверждены 73 факта инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных выявили в Киеве (29 человек) и Черновицкой области (25 больных).

Напомним, 22 марта из Китая доставили партию тестов для выявления COVID-19, а также различные средства для борьбы с коронавирусов. На борту самолета Вооруженных сил Украины Ил-76 привезли два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.