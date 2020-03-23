В Україні триває запроваджений через загрозу нового коронавірусу карантин, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n135637-karantyn-v-ukrayini-osvitniy-serial-dlya-vchyteliv-prezentuvalo-mincyfry-video.html

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Міністерство цифрової трансформації презентувало освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів».

Цей серіал покликаний показати вчителям доступні сервіси та алгоритми, котрі допоможуть їм ефективно працювати з учнями та батьками у період карантину, запровадженого в Україні у зв’язку із поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2, повідомляє агентство «Укрінформ».

У міністерстві зазначають, що це оглядовий серіал, покликаний надати розуміння відповідних сервісів.

Ознайомитися з серіалом можна за посиланням.

Карантин в Україні було запроваджено 12 березня. Він має тривати до 3 квітня, однак не виключається можливість його продовження, залежно від розвитку ситуації з поширенням нового коронавірусу в нашій державі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я та мерія Києва нещодавно розійшлися в оцінках кількості людей, які хворі на новий коронавірус.