Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

https://racurs.ua/ua/n135636-povne-zgortannya-ukrayinizaciyi-slugy-narodu-pid-chas-karantynu-hochut-skasuvaty-movni-kvoty.html

Ракурс

Питання про мовні квоти в умовах епідемії коронавірусу та карантину в Україні спробують підняти нардепи від президентської фракції «Слуга народу» на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке має відбутися цього тижня. Про це у Фейсбук повідомив екс-очільник Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович.

Окрім цього, нардеп Володимир Ар'єв зазначив, що голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює під час позачергового засідання Ради призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про українську мову до 2024−26 років.

Ці пропозиції винесені на робочу групу, яка пише проект закону про боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу. Буцімто від імені комітету ВР з питань гуманітарної й інформаційної політики! Насправді комітет цих антиукраїнських пропозицій не схвалював і не розглядав… Вочевидь, українська мова заважає подолати коронавірус, — наголосив В’ятрович.

Депутат також оприлюднив кілька сторінок скрінів з пропозиціями від представників партії Володимира Зеленського, які В’ятрович називає проектом повного знищення українського інформаційного простору.

Серед головних новацій «для захисту від коронавірусу»:

Зупинити дію ч. 1 ст. 9 «Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва» в законів про ТБ і радіомовлення.

Зупинити дію ст. 10 цього ж закону, яка передбачає 75% української мови в телеефірі і дублювання українською всіх іноземних фільмів.

Дозволити телерадіоорганізаціям не дотримуватися умов ліцензій і скасувати за це штрафні санкції.

Зупинити дію ст. 15 закону «Про кінематографію», яка забороняє демонструвати фільми, що спрямовані проти незалежності України, поширюють російську або комуністичну пропаганду, принижують українську націю чи мову або учасниками фільму є особи, включені в «Перелік осіб, що загрожують національній безпеці».

Відкласти до 2024 року вступ у дію ст. 23 закону про мову «Державна мова у сфері культури».

Збільшення частки української мови на телебаченні і радіо відкласти до 2026 року.

Ми не допустимо нищення нашої мови і нашої держави, і жоден карантин чи надзвичайний стан не врятує владу, яка посміє це зробити, — написав В’ятрович.

Нардеп Микола Княжицький також підтвердив інформацію, яку оприлюднив В’ятрович.

Фактично йдеться про повернення українського телевізійного ефіру (радіо не чіпають) в те, як він виглядав після прийняття визнаного неконституційним закону про мову Ківалова-Колесніченка… Тобто в телеефірі можна буде поставити будь-який російський серіал без перекладу українською та показувати його цілодобово… Фактично йдеться про зупинення державного статусу української мови, — написав Княжицький.

Він також нагадав, що за висновком Конституційного суду, українська мова має захищатися та охоронятися на рівні з державними символами такими як герб, гімн та прапор.

Під прикриттям коронавірусу комітет гуманітарної політики ВР, а точніше його голова Олександр Ткаченко (бо засідань не проводилося), хоче щоб Рада проголосувала на позачерговому: частину закону про функціонування державної мови — у сфері культури перенести вступ в дію на липень 2024 року, а частину закону про мову у сфері телебачення і радіомовлення — перехід на 90% україномовного продукту і недопущення приниження державної мови перенести на липень 2026 року, — на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат Володимир Ар'єв.

Водночас Ткаченко у відповідь на запитання користувачів, де можна ознайомитися з правками до мовного законодавства, коротко зазначив, що «вони ще пишуться».

У Facebook такі дії партії влади назвали держзрадою.

Автори цих «правок» — саботажники. Під час кризи вони витрачають свій час, оплачений платниками податків, на вирішення «проблеми», яка є такою лише для них, «проблеми», яка не лише не на часі, а якої й взагалі не існує, — зауважують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, 18 березня під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики депутати відклали розгляд законопроекту № 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти. Автором цього проекту закону є нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський. Тепер «слуги народу» вирішили змінювати мовне законодавство у інший спосіб — включити мовні питання до законопроектів, які стосуються боротьби з коронавірусом.