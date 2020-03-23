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Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Повне згортання українізації: «слуги народу» під час карантину хочуть скасувати мовні квоти (ДОКУМЕНТ)

23 бер 2020, 15:45
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Питання про мовні квоти в умовах епідемії коронавірусу та карантину в Україні спробують підняти нардепи від президентської фракції «Слуга народу» на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке має відбутися цього тижня. Про це у Фейсбук повідомив екс-очільник Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович.

Окрім цього, нардеп Володимир Ар'єв зазначив, що голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко ініціює під час позачергового засідання Ради призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про українську мову до 2024−26 років.

Ці пропозиції винесені на робочу групу, яка пише проект закону про боротьбу з економічними наслідками поширення коронавірусу. Буцімто від імені комітету ВР з питань гуманітарної й інформаційної політики! Насправді комітет цих антиукраїнських пропозицій не схвалював і не розглядав… Вочевидь, українська мова заважає подолати коронавірус, — наголосив В’ятрович.

Депутат також оприлюднив кілька сторінок скрінів з пропозиціями від представників партії Володимира Зеленського, які В’ятрович називає проектом повного знищення українського інформаційного простору.

Серед головних новацій «для захисту від коронавірусу»:

  • Зупинити дію ч. 1 ст. 9 «Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва» в законів про ТБ і радіомовлення.

  • Зупинити дію ст. 10 цього ж закону, яка передбачає 75% української мови в телеефірі і дублювання українською всіх іноземних фільмів.

  • Дозволити телерадіоорганізаціям не дотримуватися умов ліцензій і скасувати за це штрафні санкції.

  • Зупинити дію ст. 15 закону «Про кінематографію», яка забороняє демонструвати фільми, що спрямовані проти незалежності України, поширюють російську або комуністичну пропаганду, принижують українську націю чи мову або учасниками фільму є особи, включені в «Перелік осіб, що загрожують національній безпеці».

  • Відкласти до 2024 року вступ у дію ст. 23 закону про мову «Державна мова у сфері культури».

  • Збільшення частки української мови на телебаченні і радіо відкласти до 2026 року.

Ми не допустимо нищення нашої мови і нашої держави, і жоден карантин чи надзвичайний стан не врятує владу, яка посміє це зробити, — написав В’ятрович.

Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Нардеп Микола Княжицький також підтвердив інформацію, яку оприлюднив В’ятрович.

Фактично йдеться про повернення українського телевізійного ефіру (радіо не чіпають) в те, як він виглядав після прийняття визнаного неконституційним закону про мову Ківалова-Колесніченка… Тобто в телеефірі можна буде поставити будь-який російський серіал без перекладу українською та показувати його цілодобово… Фактично йдеться про зупинення державного статусу української мови, — написав Княжицький.

Він також нагадав, що за висновком Конституційного суду, українська мова має захищатися та охоронятися на рівні з державними символами такими як герб, гімн та прапор.

Під прикриттям коронавірусу комітет гуманітарної політики ВР, а точніше його голова Олександр Ткаченко (бо засідань не проводилося), хоче щоб Рада проголосувала на позачерговому: частину закону про функціонування державної мови — у сфері культури перенести вступ в дію на липень 2024 року, а частину закону про мову у сфері телебачення і радіомовлення — перехід на 90% україномовного продукту і недопущення приниження державної мови перенести на липень 2026 року, — на своїй сторінці у мережі Facebook пише народний депутат Володимир Ар'єв.

Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Водночас Ткаченко у відповідь на запитання користувачів, де можна ознайомитися з правками до мовного законодавства, коротко зазначив, що «вони ще пишуться».

У Facebook такі дії партії влади назвали держзрадою.

Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Автори цих «правок» — саботажники. Під час кризи вони витрачають свій час, оплачений платниками податків, на вирішення «проблеми», яка є такою лише для них, «проблеми», яка не лише не на часі, а якої й взагалі не існує, — зауважують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, 18 березня під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики депутати відклали розгляд законопроекту № 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти. Автором цього проекту закону є нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський. Тепер «слуги народу» вирішили змінювати мовне законодавство у інший спосіб — включити мовні питання до законопроектів, які стосуються боротьби з коронавірусом.

Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Скасування мовних квот і “зачистка” інформпростору: плани “Слуги народу” на позачергове засідання ВР

Джерело: Ракурс


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