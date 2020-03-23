Отмена языковых квот и «зачистка» информпространства: планы «Слуги народа» на внеочередное заседание ВР

https://racurs.ua/n135636-otkat-ot-ukrainizacii-slugi-naroda-hotyat-otmenit-yazykovye-kvoty-dokument.html

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Вопрос языковых квот в условиях эпидемии коронавируса и карантина в Украине попробуют поднять нардепы от президентской фракции «Слуга народа» на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться на этой неделе. Об этом в Фейсбуке сообщил экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Кроме этого, нардеп Владимир Арьев отметил, что глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко инициирует во время внеочередного заседания Рады приостановление нормы о квотах в аудиовизуальных СМИ, а также отсрочку выполнения части законодательства об украинском языке на 2024−26 годы.

Эти предложения вынесены на рабочую группу, которая пишет проект закона о борьбе с экономическими последствиями распространения коронавируса. Якобы от имени комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики! На самом деле комитет этих антиукраинских предложений не одобрял и не рассматривал… Очевидно, украинский язык мешает преодолеть коронавирус, — отметил Вятрович.

Депутат также обнародовал несколько страниц скринов с предложениями от представителей партии Владимира Зеленского, которые он называет проектом полного уничтожения украинского информационного пространства.

Среди главных новаций «для защиты от коронавируса»:

Приостановить действие ч. 1 ст. 9 «Защита интересов государства и национального телерадиопроизводства» в законе о ТВ и радиовещании.

Остановить действие ст. 10 этого же закона, которая предусматривает 75% украинского языка в телеэфире и дублирование украинским языком всех иностранных фильмов.

Разрешить телерадиоорганизациям не соблюдать условий лицензий и отменить за это штрафные санкции.

Остановить действие ст. 15 закона «О кинематографии», которая запрещает демонстрировать фильмы, направленные против независимости Украины, распространяют российскую или коммунистическую пропаганду, унижают украинскую нацию или язык или участниками фильма являются лица, включенные в «Перечень лиц, угрожающих национальной безопасности».

Отложить до 2024 года вступление в силу ст. 23 закона о языке «Государственный язык в сфере культуры».

Отложить увеличение доли украинского языка на телевидении и радио до 2026 года.

Мы не допустим уничтожения нашего языка и нашего государства, и ни один карантин или чрезвычайное положение не спасет власть, которая посмеет это сделать, — написал Вятрович.

Нардеп Николай Княжицкий также подтвердил информацию, которую обнародовал Вятрович.

Фактически речь идет о возвращении украинского телевизионного эфира (радио не трогают) в тот период, как он выглядел после принятия признанного неконституционным закона о языке Кивалова-Колесниченко… То есть в телеэфире можно будет поставить любой российский сериал без перевода на украинский язык и показывать его круглосуточно… Фактически речь идет об остановке государственного статуса украинского языка, — написал Княжицкий.

Он также напомнил, что согласно заключению Конституционного суда, украинский язык должен защищаться и охраняться наравне с государственными символами такими как герб, гимн и флаг.

Под прикрытием коронавируса комитет гуманитарной политики ВР, а точнее его глава Александр Ткаченко (ведь заседания не проводились), хочет чтобы Рада проголосовала на внеочередном: часть закона о функционировании государственного языка — в сфере культуры перенести вступление в действие на июль 2024 года, а часть закона о языке в сфере телевидения и радиовещания — переход на 90% украиноязычного продукта и недопущения унижения государственного языка — перенести на июль 2026 года — на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат Владимир Арьев.

В то же время Ткаченко в ответ на вопросы пользователей, где можно ознакомиться с поправками к языковому законодательству, коротко отметил, что «они еще пишутся».

В Facebook такие действия партии власти назвали госизменой.

Авторы этих «правок» — саботажники. Во время кризиса они тратят свое время, оплаченное налогоплательщиками, на решение «проблемы», которая является таковой лишь для них, «проблемы», которая сейчас является не актуальной, а которой не существует и вовсе, — отмечают пользователи соцсетей.

Напомним, 18 марта в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики депутаты отложили рассмотрение законопроекта № 2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении государственным языком в учебных заведениях. Автором этого проекта закона является нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский. Теперь «слуги народа» решили менять языковое законодательство другим способом — включить языковые вопросы в законопроекты, касающиеся борьбы с коронавирусом.