Меркель сдала тест на коронавирус и работает дома на карантине, фото - BZ

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Коронавирус подобрался и к германскому канцлеру. Ангела Меркель сдала тест на коронавирус, его результат ожидается позже.

В воскресенье Меркель пошла на домашний карантин, продолжает работу и чувствует себя хорошо. Об этом стало известно в ходе заседания немецкого правительства, которое состоялось в режиме видеотрансляции.

Канцлер по состоянию на текущий момент здорова, она только на домашнем карантине, поскольку были причины для этого. Но она активна, мы сегодня вместе руководили заседанием кабинета министров, — передает Welt слова вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца.

Как оказалось, Меркель контактировала с зараженным — у ее врача обнаружили коронавирус. Он делал ей в пятницу прививку от пневмококков, которое рекомендуют пожилым людям.

Канцлер продолжит выполнять свои обязанности из дому, она идет на домашний карантин, — сообщили в официозе правительства страны.

Сейчас в Германии более 26 тыс. случаев заражения, умерли 11 человек. В стране со вчерашнего действуют новые еще более жесткие меры борьбы с пандемией.