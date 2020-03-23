Украинцев эвакуируют из США и Канады. Фото: 112 Украина

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Ракурс

Китайский коронавирус стал причиной закрытия границ многими странами, поэтому тысячи украинцев остались за границей. Однако Украина продолжает эвакуацию своих граждан, в том числе из отдаленных регионов.

Украинцев эвакуируют из Нью-Йорка (США), Торонто (Канада) и Дели (Индия). Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Билеты «по специальным ценам» на рейсы можно купить на сайтах авиакомпаний Sky Up Airlines и «Международные авиалинии Украины». Криклий также посоветовал не медлить, ведь другие страны могут ужесточить карантинные меры.

В то же время в Министерстве иностранных дел заявили, что ищут спонсоров для тех украинцев, которые в силу обстоятельств не смогли вернуться в Украину, и остались за границей на время карантина. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в эфире одного из телеканалов, передает «Укринформ».

По его словам, спонсоры будут материально помогать украинцам, поскольку собственные финансовые возможности ведомства ограничены. Их помощь понадобится, когда все хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки и будет введен полный карантин.

По его словам, сложной является ситуация с возвращением украинцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Это обусловлено и расстоянием, и карантинными мерами, и количеством граждан, которых нужно эвакуировать.

Есть такие места, где у нас по пять, по два, по три соотечественника, — пояснил дипломат.

Как писал «Ракурс», в Украину за последние сутки из-за границы вернулись более 13 тыс. украинцев. Коронавирус обнаружили только у одного их них.