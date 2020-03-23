Установлен новый симптом коронавируса. Фото: Слово і діло

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Коронавирус SARS-Cov-2 является новым и плохо изученным наукой, а поэтому представляет чрезвычайную опасность для человечества. Ученые пытаются собрать как можно больше данных о новом заболевании, чтобы разработать действенную вакцину, и назвали ранее неизвестный симптом коронавируса.

Потеря обоняния (аносмия) является новым признаком инфицирования коронавирусом. Об этом заявила Британская ассоциация оториноларингологии, соответствующая информация обнародована на ее сайте.

По данным ученых, большинство зараженных новым вирусом в Китае, Италии и Южной Корее частично или полностью теряли обоняние. Также в Германии у двух из трех инфицированных проявляется аносмия.

Специалисты отмечают, что этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть люди с потерей обоняния могут быть скрытыми носителями коронавирусной инфекции Covid-19.

В связи с этим ученые отмечают, что в случае выявления таких симптомов люди должны самоизолироваться для предотвращения распространения коронавируса.

Медики также рекомендуют учитывать этот симптом в качестве одного из инструментов для выявления больных коронавирусом, которые не страдают от распространенных симптомов — высокой температуры или сухого кашля.

Напомним, основными симптомами Covid-19 является повышенная температура, боль в мышцах и грудной клетке, сухой кашель, диарея и тошнота. Когда болезнь прогрессирует, у человека появляется одышка. После этого больному уже нужна искусственная вентиляция легких.

Сейчас в мире зафиксированы почти 350 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 15 тыс. пациентов умерли.

В Украине лабораторно подтверждены 73 случая заболевания Covid-19, три человека погибли, один пациент выздоровел.