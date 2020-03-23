Коронавирус в Украине. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/n135632-ludi-s-astmoy-imeut-povyshennyy-risk-zarazitsya-covid-19-minzdrav.html

Ракурс

Коронавирусную инфекцию COVID-19 имеют повышенный риск подхватить люди с астмой.

Новый коронавирус может вызвать приступ астмы и пневмонии. В настоящее время нет специфического лечения или вакцины для предотвращения коронавируса, поэтому стоит оставаться дома как можно дольше, чтобы снизить риск инфицирования. Такую информацию распространил Центр контроля и профилактики заболевания США, сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

Врачи советуют соблюдать точную инструкцию приема лекарств от астмы и проконсультироваться со своим врачом и фармацевтом по экстренной доставке лекарств, которые отпускают по рецепту, например, ингаляторов. В случае необходимости нужно долго оставаться дома, необходимо иметь запас безрецептурных лекарств и оборудования хотя бы на 30 дней.

Поскольку у людей из-за увеличения случаев заражения COVID-19 возникает стресс и увеличивается тревога, то людям с астмой надо принимать меры, чтобы справиться со стрессом, потому что сильные эмоции могут спровоцировать приступ астмы.

Минздрав отмечает, что, если в доме человека с астмой есть человек, который заразился коронавирусом, он должен изолироваться от других жителей. Стоит избегать с больным использования общей посуды, полотенец. При возникновении первых симптомов простуды нужно срочно обратиться к врачу.

В министерстве также рекомендуют ежедневно чистить и дезинфицировать поверхности, к которым прикасаетесь: столы, дверные ручки, выключатели света, столешницы, ручки, столы, телефоны, клавиатуры, сантехнику, краны и мойки. Нужно держаться подальше от толпы и людей с симптомами ОРВИ.

Напомним, в Украине подтверждены 73 факта инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных выявили в Киеве (29 человек) и Черновицкой области (25 больных).