Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 мають підвищений ризик підхопити люди з астмою.

Новий коронавірус може викликати напад астми та пневмонії. Наразі немає специфічного лікування або вакцини для запобігання коронавірусу, тому варто залишатися вдома якомога довше, щоб знизити ризик інфікування. Таку інформацію поширив Центр контролю і профілактики захворювання США, повідомляє Центр громадського здоров’я України у Facebook.

Лікарі радять дотримуватися точної інструкції прийому ліків від астми й проконсультуватися зі своїм лікарем та фармацевтом щодо екстреної доставки ліків, які відпускають за рецептом, наприклад, інгаляторів. У разі необхідності довго залишатися вдома, необхідно мати запас безрецептурних ліків та обладнання хоча б на 30 днів.

Оскільки у людей через збільшення випадків зараження COVID-19 виникає стрес та збільшується тривога, то людям із астмою треба вживати заходів, щоб впоратися з стресом, бо сильні емоції можуть спровокувати напад астми.

МОЗ зазначає, що, якщо у будинку людини з астмою є людина, яка заразилася коронавірусом, вона повинна ізолюватися від інших мешканців. Варто уникати з хворим використання спільного посуду, рушників. При виникненні перших симптомів застуди треба терміново звернутися до лікаря.

У міністерстві також рекомендують щодня чистити та дезінфікувати поверхні, до яких торкаєтеся: столи, дверні ручки, вимикачі світла, стільниці, ручки, столи, телефони, клавіатури, сантехніку, крани та мийки. Потрібно триматися подалі від натовпу та людей із симптомами ГРВІ.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 73 факти інфікування коронавірусом. Найбільше заражених виявлено у Києві (29 осіб) та Чернівецькій області (25 хворих).