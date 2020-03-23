Ляшко і Кличко знову розійшлися в цифрах, назвавши різну кількість хворих на коронавірус, фото — Ракурс

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Інфікованих коронавірусом не можуть правильно порахувати у Міністрестві охорони здоров’я та мерії Києва. Сьогодні заступник міністра Віктор Ляшко та мер столиці Віталій Кличко розійшлися в цифрах, назвавши різну кількість хворих на коронавірус.

Ляшко сьогодні повідомив про 29 випадків коронавірусу у столиці, натомість Кличко на брифінгу розповів про те, що станом на 12.30 в Києві є 24 заражених і за минулу добу отримано ще 14 лабораторно підтверджених випадків інфікування.

Настав той день, що і я одягнув маску, — так почав свій брифінг заступника міністра Ляшко.

Він повідомив про також про 26 нових випадків коронавірусу в країні за минулу добу. Експрес-тести, які привіз вночі військовий літак з Китаю, проводитимуть тільки в разі симптомів людини на коронавірус.

Бригада екстреної медичної допомоги буде робити тест на коронавірус тільки в ургентних випадках, екстрена допомога не приїжджатиме за дзвінком на приїзд для тестування, — повідомив Ляшко.

Ляшко також пообіцяв відстежувати всі випадки пневмоній. Він розповів про намір випустити наказ для патологоанатомів й у всіх померлих з діагнозом пневмонія будуть брати зразки на коронавірус. В Україні вже є обладнання в референс-лабораторіях для проведення 1 тис. досліджень в день.