Ляшко и Кличко снова разошлись в цифрах, назвав разное число больных коронавирус, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n135631-lyashko-i-klichko-snova-razoshlis-v-cifrah-nazvav-raznoe-kolichestvo-bolnyh-koronavirusom.html

Ракурс

Инфицированных коронавирусом не могут правильно посчитать в Министерстве здравоохранения и мэрии Киева. Сегодня заместитель министра Виктор Ляшко и мэр столицы Виталий Кличко разошлись в цифрах, назвав разное количество больных коронавирусом.

Ляшко сообщил о 29 случаях коронавируса в столице, а вот Кличко на брифинге рассказал о том, что по состоянию на 12.30 в Киеве есть 24 зараженных и за минувшие сутки получены еще 14 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

Настал тот день, когда и я одел маску, — так начал свой брифинг заместитель министра Ляшко.

Он сообщил о также о 26 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Экспресс-тесты, которые привез ночью военный самолет из Китая, проводить только в случае симптомов человека на коронавирус.

Бригада экстренной медицинской помощи будет делать тест на коронавирус только в ургентных случаях, экстренная помощь не будет приезжать по звонку для тестирования, — сообщил Ляшко.

Ляшко также пообещал отслеживать все случаи пневмонии. Он рассказал о намерении выпустить приказ для патологоанатомов и во всех умерших с диагнозом пневмония будут брать образцы на коронавирус. В Украине уже есть оборудование в референс-лабораториях для проведения 1 тыс. исследований в день.