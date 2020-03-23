Встановлено новий симптом коронавірусу. Фото: Слово і діло

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Коронавірус SARS-Cov-2 є новим і погано вивченим наукою, а тому становить надзвичайну небезпеку для людства. Вчені намагаються зібрати якомога більше даних про нове захворювання, аби розробити дієву вакцину, і назвали раніше невідомий симптом коронавірусу.

Втрата нюху (аносмія) є новою ознакою інфікування коронавірусом. Про це заявила Британська асоціація оториноларингології, відповідна інформація оприлюднена на її сайті.

За даними вчених, більшість заражених новим вірусом у Китаї, Італії та Південній Кореї частково або повністю втрачала нюх. Також у Німеччині у двох із трьох інфікованих проявляється аносмія.

Фахівці відзначають, що цей симптом може проявлятися за відсутності інших ознак захворювання, тобто люди з втратою нюху можуть бути прихованими носіями коронавірусної інфекції Covid-19.

У зв’язку з цим науковці наголошують, що в разі виявлення таких симптомів люди повинні самоізолюватися для запобігання поширенню коронавірусу.

Медики також рекомендують враховувати цей симптом, як один з інструментів для виявлення хворих на коронавірус, які не страждають від поширених симптомів — високої температури чи сухого кашлю.

Нагадаємо, основними симптомами Covid-19 є підвищена температура, біль у м’язах та грудях, сухий кашель, діарея та нудота. Коли хвороба прогресує, у людини з’являється задишка. Після цього хворому вже потрібна штучна вентиляція легень.

Наразі у світі зафіксовано майже 350 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 15 тис. пацієнтів померли.

В Україні лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання на Covid-19, троє людей померли, один пацієнт видужав.