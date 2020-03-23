Українців евакуюють зі США та Канади. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135633-ukrayinciv-evakuuut-z-ssha-ta-kanady-zalyshyvshymsya-za-kordonom-znaydut-sponsoriv.html

Ракурс

Китайський коронавірус став причиною закриття кордонів багатьма країнами, тому тисячі українців залишилися за кордоном. Проте Україна продовжує евакуацію своїх громадян, зокрема з віддалених регіонів.

Українців евакуюють з Нью-Йорка (США), Торонто (Канада) і Делі (Індія). Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму Telegram-каналі.

Квитки «за спеціальними цінами» на рейси можна придбати на сайтах авіакомпаній Sky Up Airlines і «Міжнародні авіалінії України». Криклій також порадив не зволікати, адже інші країни можуть посилити карантинні заходи.

Водночас в Міністерстві закордонних справ заявили, що шукають спонсорів для тих українців, які з тих чи інших причин не змогли повернутися до України, і залишилися за кордоном на час карантину. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі одного з телеканалів, передає «Укрінформ».

За його словами, спонсори будуть матеріально допомагати українцям, оскільки власні фінансові можливості відомства обмежені. Їхня допомога знадобиться, коли всі хаби та інші країни тотально заблокують всі перевезення, і буде введений повний карантин.

За його словами, складною є ситуація з поверненням українців із країн Латинської Америки і Карибського басейну. Це обумовлено і відстанню, і карантинними заходами, і кількістю громадян, яких потрібно евакуювати.

Є такі місця, де у нас по п’ять, по два, по три співвітчизника, — пояснив дипломат.

Як писав «Ракурс», в Україні за останню добу через кордон повернулися понад 13 тис. українців. Коронавірус виявили тільки у одного з них.