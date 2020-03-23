В Украине продолжается введенный из-за угрозы нового коронавируса карантин, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n135637-karantin-v-ukraine-obrazovatelnyy-serial-dlya-uchiteley-predstavilo-mincifry-video.html

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Министерство цифровой трансформации представило образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей».

Этот сериал призван показать учителям доступные сервисы и алгоритмы, которые помогут им эффективно работать с учениками и родителями в период карантина, введенного в Украине в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство «Укринформ».

В министерстве отмечают, что это обзорный сериал, призванный предоставить понимание соответствующих сервисов.

Ознакомиться с сериалом можно по ссылке.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Он должен длиться до 3 апреля, однако не исключается возможность его продления в зависимости от развития ситуации с распространением нового коронавируса в нашем государстве.

Напомним, Министерство здравоохранения и мэрия Киева недавно разошлись в оценках количества людей, больных новым коронавирусом.