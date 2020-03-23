Привезут на неделе: в Зеленского придумали, как объяснить разницу между 10 млн и 250 тыс. тестов, фото — Всем

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Тесты на коронавирус ожидают медики Украины. Все надеялись на большую поставку из Китая, куда в уикенд летал военный борт.

О том, что привезенного будет недостаточно, сегодня подтвердили и в Офисе президента. Здесь посоветовали ждать другие поставки.

ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств, — пообещали у Зеленского.

Напомним, что ночью самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 из китайского Гуанчжоу привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Зато 20 марта президент в официальном заявлении сообщил, что в «ближающие двое суток в Украину прибудут 10 млн высокоточных лабораторных тестов», которые будут распределены по всем уголкам Украины, а также 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 млн масок (поступят в украинские аптеки), 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыc. литров дезинфекционной жидкости.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сегодня объявил, что экспресс-тесты на коронавирус будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Экстренная медицинская помощь не будет проводить тестирование на COVID-19.