Ткаченко пообещал «осторожно регулировать» телеграм-каналы в законе о СМИ, фото — "Укринформ"

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Ракурс

Телеграм-каналы и онлайн-медиа в Украине будет регулировать закон «О медиа». Руководитель профильного комитета Рады, бывший журналист Александр Ткаченко пообещал, что в новом законе будут «осторожно регулировать» их работу.

Есть предварительная идея — сделать шаг назад по регуляции онлайн-медиа, рассказал Ткаченко в интервью «КП в Украине».

Нардеп считает, что с телеграм-каналами «следует быть крайне аккуратными», поскольку это та часть реальности, к регуляции которой нужно подходить крайне осторожно, понимая, какие действенные инструменты и механизмы для регулирования существуют в правовом поле.

Ткаченко объяснил, что профильный комитет еще обсуждает последние поправки в закон о медиа. На прошлой неделе нардепы провели онлайн-конференцию с представителями Совета Европы. Через неделю-две комитет получит замечания и комментарии юристов, обсудит их с представителями медиа-индустрии, чтобы понять, «с какими финальными правками в закон о медиа мы можем выходить». Заседание комитета состоится на следующей неделе.

Ткаченко отказался комментировать будущее проекта закона «О дезинформации», который разработало Министерство молодежи и спорта, но отметил, что он содержал много опасных моментов (криминализация статьи, создание уполномоченного органа, специализированного союза журналистов).

Само понятие «дезинформация» было бы крайне опасным в нынешних условиях, — считает Ткаченко.

«Ракурс» сообщал, что председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ткаченко якобы инициировал во время внеочередного заседания Рады вопрос о приостановке норм относительно квотирования в аудиовизуальных СМИ, а также об отсрочке части законодательства об украинском языке на 2024—2026 годы.