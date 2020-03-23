Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n135601-u-sviti-vje-339-tys-infikovanyh-koronavirusom-v-ukrayini-mojut-vvesty-ns.html

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Китайський коронавірус став причиною смерті вже 14 тис. 706 осіб. Найбільше людей загинуло в Італії — 5 тис. 476 чоловік. Загальна кількість заражених — понад 339 тис.

Водночас майже 99 тис. осіб вдалося вилікувати від коронавірусу. Їх виписали з лікарень. Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Більшість смертей від коронавірусу зафіксовані в Італії, яка стала центром поширення COVID-19 в Європі. Там за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 тис. 560, померли 651 осіб. Загалом в Італії зараз 59 тис. інфікованих SARS-Cov-2.

Також відомо про 35 тис. 206 інфікованих в США (з них близько 10 тис. — в Нью-Йорку), 28 тис. 768 — в Іспанії, 21 тис. 638 — в Ірані, 16 тис. 243 — у Франції, 8 тис. 961 — в Південній Кореї.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець виступає за оголошення в Україні надзвичайного стану для протидії поширенню коронавірусу SARS-CoV-2, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я. За його словами, якби це було зроблено спочатку, такого поширення коронавірусу в Україні вдалося б уникнути.

Зазначимо, надзвичайний стан в Україні можна ввести на 30 днів на всій території або на 60 днів — в окремих регіонах.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив штат Вашингтон зоною великого лиха у зв’язку з епідемією коронавірусу. Трамп доручив надати федеральну допомогу штату, муніципалітетам і місцевій владі в боротьбі з коронавірусом.

Аеропорти Об'єднаних Арабських Еміратів на два тижні призупинять прийом і відправку пасажирських літаків через пандемію коронавірусу. Водночас влада Нової Зеландії розпорядилися з 24 березня тимчасово закрити школи і компанії, чия діяльність не є життєво важливою.

Також коронавірус виявили у голлівудського режисера Харві Вайнштейна, засудженого до 23 років позбавлення волі за звинуваченнями у сексуальному насильстві.

Нагадаємо, в Україні з Китаю доставили тести на коронавірус, медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.