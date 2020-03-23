Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n135601-v-mire-uje-339-tys-inficirovannyh-koronavirusom-v-ukraine-mogut-vvesti-chp.html

Ракурс

Китайский коронавирус стал причиной смерти уже 14 тыс. 706 человек. Больше всего людей погибло в Италии — 5 тыс. 476 человек. Общее количество зараженных — более 339 тыс.

В то же время почти 99 тыс. человек удалось вылечить от коронавируса. Их выписали из больниц. Об этом свидетельствуют данные с сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Большинство смертей от коронавируса зафиксированы в Италии, которая стала центром распространения COVID-19 в Европе. Там за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5 тыс. 560, умерли 651 человек. Всего в Италии сейчас 59 тыс. инфицированных SARS-Cov-2.

Также известно о 35 тыс. 206 инфицированных в США (из них около 10 тыс. — в Нью-Йорке), 28 тыс. 768 — в Испании, 21 тыс. 638 — в Иране, 16 тыс. 243 — во Франции, 8 тыс. 961 — в Южной Корее.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за объявление в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба Минздрава. По его словам, если бы это было сделано изначально, такого распространения коронавируса в Украине удалось бы избежать.

Отметим, чрезвычайное положение в Украине можно ввести на 30 дней на всей территории или на 60 дней — в отдельных регионах.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил штат Вашингтон зоной крупного бедствия в связи с эпидемией коронавируса. Трамп поручил оказать федеральную помощь штату, муниципалитетам и племенным властям в борьбе с коронавирусом.

Аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов на две недели приостановят прием и отправку пассажирских самолетов из-за пандемии коронавируса. В то же время власти Новой Зеландии распорядились с 24 марта временно закрыть школы и компании, чья деятельность не является жизненно важной.

Также коронавирус обнаружили у голливудского режиссера Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам лишения свободы по обвинению в сексуальном насилии.

Напомним, в Украину из Китая доставили тесты на коронавирус, медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с COVID-19.