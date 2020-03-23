Коронавирус в Украине: правительство ввело чрезвычайную ситуацию еще в трех областях

В Украине растет количество случаев инфицирования новым коронавирусом, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135644-koronavirus-v-ukraine-pravitelstvo-vvelo-chrezvychaynuu-situaciu-esche-v-treh-oblastyah.html

Ракурс

Чрезвычайная ситуация из-за нового коронавируса SARS-CoV-2 введена правительством еще в трех областях Украины — Донецкой, Тернопольской и Черкасской.

Таким образом, режим чрезвычайной ситуации установлен уже в девяти областях Украины, где обнаруживали инфицированных коронавирусом людей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам внеочередного заседания правительства.

Премьер отметил, что в этих областях решение о введении чрезвычайной ситуации ранее также принимали соответствующие региональные комиссии.

Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Украине был лабораторно подтвержден 3 марта у мужчины, который вернулся из Италии. 12 марта из-за угрозы распространения коронавируса в Украине был введен карантин.

Напомним, Министерство здравоохранения и мэрия Киева сегодня назвали разное количество больных коронавирусом в столице.