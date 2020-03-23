У США вбивцю знайшли через 35 років після злочину завдяки ДНК на сигареті. Фото: Paracin online

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Ракурс

Аналіз ДНК на викинутій цигарці допоміг розкрити злочин 35-річної давнини у штаті Флорида в США.

На початку цього тижня в місті Пенсакола був заарештований і звинувачений у вбивстві жінки 57-річний Даніел Веллс, повідомляє BBC.

Жертву Тоні Мак-Кінлі було знайдено задушеною та зі слідами сексуального насилля на Новий рік у 1985 році. Тоді сиротою залишилося її немовля. Правоохоронці опитали друзів і родину жертви, а також спілкувалися з іншими людьми, які святкували новорічну ніч у місцевому ресторані, де востаннє бачили живою 23-річну дівчину. Однак справа довгі роки мала статус нерозкритої.

Зрештою поліція змогла встановити вбивцю за аналізом ДНК. Було порівняно інформацію з генеалогічних баз даних і відкритого коду в зразках ДНК, виявлених поблизу тіла Мак-Кінлі. База даних привела поліцію до кількох різних людей, які могли бути віддаленими родичами вбивці.

Використовуючи ці дані, експерти побудували сімейне дерево для виявлення підозрюваних і таким чином вийшли на самого Веллса. Поліція розпочала стеження за ним і, коли він викинув зі своєї машини цигарковий недопалок, взяла зразок для дослідження.

Сьогодні Веллса звинувачують у вбивстві та сексуальному насильстві згідно з американським кримінальним правом і утримують у в’язниці Ескамбії.

Тімоті Девідсон-молодший, 35-річний син жертви, заявив журналістам, що він почувається щасливо у зв’язку з новиною про арешт вбивці його матері, але справедливість настане лише тоді, коли буде винесено обвинувальний вирок.