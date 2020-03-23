В Україні зростає кількість померлих від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135647-koronavirus-v-ukrayini-na-ivano-frankivschyni-pomerla-65-richna-jinka-v-yakoyi-pidozruut.html

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Коронавірус SARS-CoV-2 міг забрати життя 65-річної жінки в Івано-Франківській області.

Ця жінка, жителька села Чукалівка Тисменицького району, померла в інфекційній лікарні. Про це у сьогоднішньому відеозверненні повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків.

Він зазначив, що тести на коронавірус щодо цієї жінки наразі передані до Києва.

Відповідно, будемо мати можливість отримати необхідну інформацію завтра, — зазначив мер Івано-Франківська.

Також Марцинків повідомив про ще один «прикрий випадок». За його словами, до однієї з поліклінік Івано-Франківська звернулася людина з «достатньо поганими симптомами» у важкій формі, її госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.

Достатньо велика підозра, що там теж є коронавірус, — зазначив Марцинків і закликав звертатися до медиків відразу після появи перших симптомів, не очікуючи, поки вони перейдуть у тяжку форму, а можливий коронавірус пошириться серед контактних осіб.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні ще у трьох областях запровадив режим надзвичайної ситуації через новий коронавірус.